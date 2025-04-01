Сергей Шелест собрался уйти с поста мэра: главное за сутки в Сибири

Мэр Омска Сергей Шелест прокомментировал слухи о том, что уходит с занимаемой должности, в одном из пансионатов столицы Сибири стариков держали в скотских условиях, наводнение грозит Иркутской области, а министр образования Красноярского края покидает пост.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии