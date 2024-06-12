Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Путин: вся Россия поддерживает участников спецоперации

Путин: вся Россия поддерживает участников спецоперации

Вся страна поддерживает участников специальной военной операции. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе торжественной церемонии вручения государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также золотых медалей Героям Труда.

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