Путин: вся Россия поддерживает участников спецоперации

Вся страна поддерживает участников специальной военной операции. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе торжественной церемонии вручения государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также золотых медалей Героям Труда.
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