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Новак: Россия готова поставить на мировой рынок 300 тыс. тонн дизеля в октябре

Новак: Россия готова поставить на мировой рынок 300 тыс. тонн дизеля в октябре

РИА Новости/Елена Афонина Россия готова в октябре поставить 300 тысяч тонн дизельного топлива на мировой и американский энергетические рынки.

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