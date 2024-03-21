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Журнал «Профиль»

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Чехия отправит на Украину первую партию артиллерийских снарядов до июня

Чехия отправит на Украину первую партию артиллерийских снарядов до июня

Чехия подтвердила передачу первой партии артиллерийских снарядов Украине до июня текущего года. Соответствующая инициатива стала контактной группы по обороне Украины, которое прошло 19 марта на военной базе "Рамштайн" в Германии.

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Комментарии
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ЛЛ
Людмила Лепаева
Твари им ещё аукница
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