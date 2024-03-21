Чехия отправит на Украину первую партию артиллерийских снарядов до июня

Чехия подтвердила передачу первой партии артиллерийских снарядов Украине до июня текущего года. Соответствующая инициатива стала контактной группы по обороне Украины, которое прошло 19 марта на военной базе "Рамштайн" в Германии.
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