Медведев рассказал, как сохранить Россию

Все политические силы в России имеют одну общую задачу - сохранить страну. Сделать это можно только победив в спецоперации, выразил мнение зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, выступая с лекцией на "Территории смыслов".
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