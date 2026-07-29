Медведев рассказал, как сохранить Россию

Политика как она есть

Все политические силы в России имеют одну общую задачу - сохранить страну. Сделать это можно только победив в спецоперации, выразил мнение зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, выступая с лекцией на "Территории смыслов".