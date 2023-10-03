Психологи рассказали, существует ли любовь с первого взгляда

Психологи рассказали, существует ли любовь с первого взглядаСуществует ли любовь с первого взглядаПо мнению доктора Гурприт Каур, любви с первого взгляда не существует, поскольку многие люди ошибочно принимают за любовь сильное чувство физического влечения к новому знакомому.