Психологи рассказали, существует ли любовь с первого взгляда

Психологи рассказали, существует ли любовь с первого взглядаСуществует ли любовь с первого взглядаПо мнению доктора Гурприт Каур, любви с первого взгляда не существует, поскольку многие люди ошибочно принимают за любовь сильное чувство физического влечения к новому знакомому.
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