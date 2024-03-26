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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Майкл Бизли: «Джейсон Тейтум будет таким атлетичным 20 лет, как Леброн»

«Джейсон Тейтум. О боже. Он высокий, атлетичный и понимает, как играть. Он понимает работу ног, понимает обманные движения, понимает, какие широкие у него плечи.

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