Президент України Володимир Зеленський Володимир Зеленський закликав російських солдатів до відмови воювати в Україні Президент України перейшов російською мовою у своєму нічному відеозверненні, щоб зробити заяву для російських військовослужбовців У своєму відеозверненні український лідер Володимир Зеленський заявив, що Росія набирає нових військовослужбовців «з низькою мотивацією і без достатнього бойового досвіду» до підрозділів, які зазнали […] Сообщение Володимир Зеленський закликав російських солдатів відмовити воювати в Україні появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.