«Результаты выборов были приняты большинством общества, и это главный положительный итог», — считает доктор политических наук, профессор РАН, директор Института международных отношений и мировой истории ННГУ им.
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