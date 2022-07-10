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Врач назвал минимально допустимую температуру для работы кондиционера

Врач назвал минимально допустимую температуру для работы кондиционера

Кондиционер в жару нужно включать для охлаждения помещения на температуру в диапазоне 20–22 градуса, не ниже, заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

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