Полундра! ВМС Великобритании лишились двух боевых кораблей

Фото их открытых источников сети Интернет Вчера 10K прочитали Вчера я рассказывал о том, что глава МИД Великобритании решил помахать пальцем йеменским хуситам и пригрозить "жесткими мерами", если те не перестанут "мутить воду" в Красном море.
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