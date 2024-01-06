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Полундра! ВМС Великобритании лишились двух боевых кораблей

Полундра! ВМС Великобритании лишились двух боевых кораблей

Фото их открытых источников сети Интернет Вчера 10K прочитали Вчера я рассказывал о том, что глава МИД Великобритании решил помахать пальцем йеменским хуситам и пригрозить "жесткими мерами", если те не перестанут "мутить воду" в Красном море.

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