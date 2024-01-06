Полундра! ВМС Великобритании лишились двух боевых кораблей

Фото их открытых источников сети Интернет Вчера 10K прочитали Вчера я рассказывал о том, что глава МИД Великобритании решил помахать пальцем йеменским хуситам и пригрозить "жесткими мерами", если те не перестанут "мутить воду" в Красном море.