Народные Новости

551 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

Украинский дипломат Чалый: Киев не взяли на переговоры Москвы и Вашингтона

Украинский дипломат Чалый: Киев не взяли на переговоры Москвы и Вашингтона

Россия в январе проведет серию важнейших переговоров с западными странами, в том числе с США. Москва и Вашингтон смогут договориться о судьбе Украины без участия Киева, заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает «ПолитНавигатор».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх