Украинский дипломат Чалый: Киев не взяли на переговоры Москвы и Вашингтона

Россия в январе проведет серию важнейших переговоров с западными странами, в том числе с США. Москва и Вашингтон смогут договориться о судьбе Украины без участия Киева, заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает «ПолитНавигатор».
Россия в январе проведет серию важнейших переговоров с западными странами, в том числе с США. Москва и Вашингтон смогут договориться о судьбе Украины без участия Киева, заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает «ПолитНавигатор».
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