Употребление кофе может снизить риск смерти от слишком долгого сидения Максим МорозовГоды жизни, проведенные в офисном кресле или на диване, в долгосрочной перспективе могут иметь смертельные последствия для здоровья, но регулярное употребление кофе может стать способом компенсировать этот вредный образ жизни.
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