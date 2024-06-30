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Употребление кофе может снизить риск смерти от слишком долгого сидения

Употребление кофе может снизить риск смерти от слишком долгого сидения

Употребление кофе может снизить риск смерти от слишком долгого сидения Максим МорозовГоды жизни, проведенные в офисном кресле или на диване, в долгосрочной перспективе могут иметь смертельные последствия для здоровья, но регулярное употребление кофе может стать способом компенсировать этот вредный образ жизни.

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