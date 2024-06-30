Употребление кофе может снизить риск смерти от слишком долгого сидения Максим МорозовГоды жизни, проведенные в офисном кресле или на диване, в долгосрочной перспективе могут иметь смертельные последствия для здоровья, но регулярное употребление кофе может стать способом компенсировать этот вредный образ жизни.