Если принять допущение о том, что раздел Украины неизбежен (а, судя по последним событиям и заявлениям, к этому всё и идет), то логично возникают следующие вопросы.
Где пройдет западная граница России
Комментарии
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Владимир Грачев
Наверное, граница должна проходить ближе к западной Украине, на территории которой будет государство Украина. Это государство и её жители (если такие в ней останутся) будет расплачиваться с Западом за всю ту помощь, которую получила. Оно должно иметь небольшие ВС, полицию, быть нейтральной и иметь внеблоковый статус. Это, конечно, не план Сталина И.В., который создал пояс безопасности из государств, подконтрольных СССР, но в какой то мере решает вопрос отодвигания от своих границ недружественные государства.
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17 час.
Сергей Андросов
При чем тут Днепр? Граница с Польшей на худой конец, а в лучшем случае по Одеру.
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16 час.
Александр Макеев
Продали за 7 миллионов долларов, которые Россия не получила. Ибо корабль с этой оплатой затонул где-то в Тихом океане илив Индийском океане? Неизвестно. И была ли отправлена эта оплата?
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15 час.
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