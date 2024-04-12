Где пройдет западная граница России

Владимир Грачев

Наверное, граница должна проходить ближе к западной Украине, на территории которой будет государство Украина. Это государство и её жители (если такие в ней останутся) будет расплачиваться с Западом за всю ту помощь, которую получила. Оно должно иметь небольшие ВС, полицию, быть нейтральной и иметь внеблоковый статус. Это, конечно, не план Сталина И.В., который создал пояс безопасности из государств, подконтрольных СССР, но в какой то мере решает вопрос отодвигания от своих границ недружественные государства.