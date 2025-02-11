В Челябинске директора спортшколы задержали за взятку

В Челябинске задержан директор спортивной школы, подозреваемый в получении взятки в крупном размере. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено в отношении исполняющего обязанности директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования, подозреваемого в получении взятки в крупном размере.
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