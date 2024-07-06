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F-16 будут надувать: украинцы в восторге от хитрого способа обмануть русских

F-16 будут надувать: украинцы в восторге от хитрого способа обмануть русских

F-16 будут надувать: украинцы в восторге от хитрого способа обмануть русских Юлия СоколоваЗеленский так долго клянчил истребители F-16, что когда самолеты начинают переправлять на Украину, их прячут и пытаются обмануть нашу разведку.

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Комментарии
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нл
николай лебедев
Вот суки-опыт Сердюкова переняли.Только резинки не летают, хотя если надуть их пердячим бандеровским газом, то может и полетят.
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14 час.

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