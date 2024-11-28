Значок Ferrari на капоте, мотор Mitsubishi и две двери — всего 450 тыс. рублей. В России выставили на продажу необычный ТагАЗ Aquila

В Саратове выставили на продажу ТагАЗ Aquila 2013 года выпуска, но не седан, а купе. Тираж Aquila, по разным данным, составил от 200 до 270 экземпляров, то есть машина и без того редкая, а переделанный в купе вариант — и вовсе, возможно, единственный.
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