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Царьград

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Глава Башкирии пригрозил выдворить мигрантов, если они нарушат ключевое условие

Глава Башкирии пригрозил выдворить мигрантов, если они нарушат ключевое условие

Хабиров пообещал выдворять не соблюдающих законы мигрантовГлава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства заявил, что приезжие на заработки граждане обязаны соблюдать обычаи и законодательство России.

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