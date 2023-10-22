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Заждались? Русская армия только начинает работать в зоне СВО по-взрослому

Заждались? Русская армия только начинает работать в зоне СВО по-взрослому

Запад в лёгкой панике: через всю Россию на фронт следует тысяча вагонов с оружием. И это ещё один сигнал о том, что русская армия только начинает работать в зоне СВО по-взрослому.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Думали. что ракету начинили западной электронкой, но как  говорится, мы сами умеет что-то  делать. Какие молодцы разработчики . Они достойны высоких наград. А в логове врага будут ругать все это и говорить. что все уже устарело.
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13 час.
A
Antanas
Запад всегда недооценивает своего противника.Это большое заблуждение.👍👍👍👍👍.
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9 час.
СП
Сергей Потемкин
Опять прогнозы и брехня. Нужны факты , а не басни....
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7 час.

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