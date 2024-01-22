Из президентской гонки выбыл еще один конкурент Трампа среди республиканцев

Таллахасси. США. Об отказе от президентских амбиций заявил Рон Десантис. Губернатор Флориды снял свою кандидатуру и призвал сторонников голосовать за Дональда Трампа, пишет ИА «Регнум» со ссылкой на видеообращение политика в соцсети.
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