Из президентской гонки выбыл еще один конкурент Трампа среди республиканцев

Таллахасси. США. Об отказе от президентских амбиций заявил Рон Десантис. Губернатор Флориды снял свою кандидатуру и призвал сторонников голосовать за Дональда Трампа, пишет ИА «Регнум» со ссылкой на видеообращение политика в соцсети.