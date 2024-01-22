SUSANIN
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SUSANIN

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Из президентской гонки выбыл еще один конкурент Трампа среди республиканцев

Из президентской гонки выбыл еще один конкурент Трампа среди республиканцев

Таллахасси. США. Об отказе от президентских амбиций заявил Рон Десантис. Губернатор Флориды снял свою кандидатуру и призвал сторонников голосовать за Дональда Трампа, пишет ИА «Регнум» со ссылкой на видеообращение политика в соцсети.

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