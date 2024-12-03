В парке Сокольники была проведена комплексная реабилитация пяти Оленьих прудов

Иловые отложения, появившиеся на де водоемов за недавние годы, уменьшили их глубину и привели к активному цветению водорослей, что послужило причиной для принятия решения об их комплексной реабилитации, сказал Бирюков .
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