В Израиле начались забастовки. Евреи требуют капитуляции перед Палестиной

Нетаньяху устроил всю эту бучу в секторе Газа, чтобы остаться у власти, поскольку долгое время были протесты израильтян против его нахождения у власти и проводимой им судебной реформы. ОН устроил провокацию, чтобы потом прослыть "спасителем Израиля" и остаться у власти. ПОГЛЯДИТЕ НА ЕГО ЖЕНУ!! ... Она же эрет за четверых!! Чтобы ее прокормить, нужно много денег...... Внешне - чистой воды хабалка...

Alex Nемо

Интересная бы картинка получилась бы если бы какая-то разведка анонимно выложила документы напоминающие о простом факте - кто организовал Хамас в своё время, и кто сейчас стоит за происходящим в этом регионе на самом деле. По факту могу точно сказать что это не штаты. Им крайне не выгодна ситуация сложившаяся сейчас. Было бы весело посмотреть как бы истинные виновники выкручивались за то что подставили хегемона...