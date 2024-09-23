Зеленский: ближайшие месяцы станут решающими для Украины

Президент страны снова заявил, что у него есть «план победы» Ближайшие месяцы станут для Украины решающими, заявил президент страны Владимир Зеленский на вручении награды Американской академии достижений.
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