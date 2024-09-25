Путин заявил, что Россия может применить ядерное оружие в случае нападения на Белоруссию. Этот вопрос согласован с Лукашенко.
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Путин заявил, что Россия может применить ядерное оружие в случае нападения на Белоруссию. Этот вопрос согласован с Лукашенко.