Трупы животных с выколотыми глазами нашли в еще одной нижегородской квартире

Трупы кошек и собак с выколотыми глазами обнаружили в еще одной квартире в Нижнем Новгороде. В ней, по сообщениям зоозащитницы Лары Саплиной, держали и мучили животных тот самый мужчина-живодер в шинели и его мать.
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