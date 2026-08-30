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Следователи проверяют обстоятельства травмирования ребенка на горке в Горно-Алтайске

Следователи проверяют обстоятельства травмирования ребенка на горке в Горно-Алтайске

В результате травмы произошла частичная ампутация среднего пальца Двухлетний ребенок получил серьезную травму во время катания с горки в центральном сквере Горно-Алтайска.

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