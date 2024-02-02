В Хабаровске завершилась серия концертов в рамках III музыкального фестиваля памяти Валерия Халилова

В концерте прозвучали легендарные военно-оркестровые и эстрадные композиции: марши «Генерал Милорадович» и «Рында», вальс «Бегония», пьеса для группы кларнетов, а также авторские сочинения Народного артиста России, генерал-лейтенанта Валерия Михайловича Халилова.