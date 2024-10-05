Плющев об успехах СКА: «Ротенберг не один в штабе, там целая команда специалистов. Это продукт не одного человека, а коллектива»

Клуб из Санкт-Петербурга одержал 6 побед в 7 последних матчах и идет на 3-м месте в таблице Запада. «Я думаю, что в СКА проанализировали предыдущие неудачи, сделали выводы и применили на практике то, что наработали.
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