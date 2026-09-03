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Царьград

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Британия ввела санкции против платёжной платформы A7 с оборотом $86 млрд

Британия ввела санкции против платёжной платформы A7 с оборотом $86 млрд

Канцлер британского казначейства Джон Хили сообщил о введении новых ограничительных мер. Он выступил с призывом к «международным партнёрам» наладить более тесный обмен сведениями и совместно выявлять финансовые схемы, используемые для обхода санкций.

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