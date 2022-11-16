Военкор Котенок назвал причастных к ракетному удару по территории Польши

Польша могла попасть под так называемый «дружественный огонь» со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале заявил военный корреспондент Юрий Котенок.
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