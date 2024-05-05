Лонг-лист Международной Букеровской премии: роман Родриго Бланко Кальдерона «Симпатия»

Взгляд на историю родной страны венесуэльского писателя Родриго Бланко Кальдеро. Пока Каракас погружается в хаос, скоромный преподаватель киноклуба Улисес должен исполнить завещание бывшего тестя и обустроить приют для бездомных собак.
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