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Москвичка обвинила автосалон в продаже битой иномарки по цене новой

Москвичка обвинила автосалон в продаже битой иномарки по цене новой

"112" Покупка иномарки мечты для дочери вогнала ее мать в кабалу. В столичном автосалоне ей продали битую рухлядь по цене почти новой машины, а по договору крайней оказалась сама покупательница.

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