Одесса стала могилой НАТО, суда идут на дно, удары рушат военную логистику ВСУ

Российские войска нанесли серию ударов по объектам портовой логистики ВСУ в Одесской области. Утром 7 сентября ударные беспилотники поразили производственно-погрузочный комплекс в порту Измаил, который, как сообщили в Минобороны России, использовался для разгрузки военных грузов, поступавших украинским формированиям из западных стран.