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Одесса стала могилой НАТО, суда идут на дно, удары рушат военную логистику ВСУ

Одесса стала могилой НАТО, суда идут на дно, удары рушат военную логистику ВСУ

Российские войска нанесли серию ударов по объектам портовой логистики ВСУ в Одесской области. Утром 7 сентября ударные беспилотники поразили производственно-погрузочный комплекс в порту Измаил, который, как сообщили в Минобороны России, использовался для разгрузки военных грузов, поступавших украинским формированиям из западных стран.

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