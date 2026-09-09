Одесса стала могилой НАТО, суда идут на дно, удары рушат военную логистику ВСУ

Российские войска нанесли серию ударов по объектам портовой логистики ВСУ в Одесской области. Утром 7 сентября ударные беспилотники поразили производственно-погрузочный комплекс в порту Измаил, который, как сообщили в Минобороны России, использовался для разгрузки военных грузов, поступавших украинским формированиям из западных стран.
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