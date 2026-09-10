Евгений Копатько: Донбасс для украинской элиты — чужая территория, которую жалко только на словах

Действительно ли визит Уиткоффа и Кушнера способен приблизить завершение боевых действий или это лишь новый виток управления эскалацией? Почему перемирие, о котором писали СМИ, было отменено ещё до того, как о нём узнали военные на передовой? Что стоит за конфликтом спецслужб в Украине — борьба за контроль над теневыми финансовыми потоками или реальный кризис власти? Читать далее: https://govorit.
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