Евгений Копатько: Донбасс для украинской элиты — чужая территория, которую жалко только на словах

Действительно ли визит Уиткоффа и Кушнера способен приблизить завершение боевых действий или это лишь новый виток управления эскалацией? Почему перемирие, о котором писали СМИ, было отменено ещё до того, как о нём узнали военные на передовой? Что стоит за конфликтом спецслужб в Украине — борьба за контроль над теневыми финансовыми потоками или реальный кризис власти? Читать далее: https://govorit.