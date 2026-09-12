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Пронедра

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Curiosity обнаружил у горы Шарп загадочные структуры. Ученые в тупике

Curiosity обнаружил у горы Шарп загадочные структуры. Ученые в тупике

Марсоход NASA Curiosity вновь заставил учёных внимательно всматриваться в поверхность Красной планеты.

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