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Мареска про 1:0 с «МЮ»: «Может, там и была красная, но и Бруну мог получить ее. Удаление изменило планы обеих команд. Соперник силен в контратаках – а мы вдесятером не допустили ни одной»

Главный тренер « Манчестер Сити »  Энцо Мареска прокомментировал победу над « Манчестер Юнайтед » (1:0) в 4-м туре АПЛ.

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