ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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«Дети просто спали»: 7-летние братья-близнецы таинственно скончались за одну ночь в Петербурге

«Дети просто спали»: 7-летние братья-близнецы таинственно скончались за одну ночь в Петербурге

Утром мама вызвала полицию и медиков, рассказав им страшное - что двое мальчиков-первоклассников уже не дышат.

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