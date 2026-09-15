«Дети просто спали»: 7-летние братья-близнецы таинственно скончались за одну ночь в Петербурге

Утром мама вызвала полицию и медиков, рассказав им страшное - что двое мальчиков-первоклассников уже не дышат.
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