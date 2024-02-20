Кремль назвал точную дату обращения Путина к Федеральному собранию

В Кремле назвали точную дату ежегодного обращения президента России к Федеральному собранию.29 февраля Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию Российской Федерации с ежегодным Посланием, говорится в сообщении.
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