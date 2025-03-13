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Путин (в военной форме) в Курской области и освобождение Суджи

Путин (в военной форме) в Курской области и освобождение Суджи

Владимир Путин посетил Курскую область и провёл совещание на одном из пунктов управления группировкой наших войск.

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Комментарии
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E
EUGEN12
Это военно полевая форма.
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12 час.
brigadier21 Snytsarienko
После взятия Харькова кстати будут. И да, Мы наконец НАЧАЛИ...
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11 час.
Семен Семеныч
Почему не привлечены лица причастные к пропуску/допуску врага на нашу территорию? Почему не восстановлены пограничные войска (вопрос к Директору ФСБ России)? Это их прямая обязанность охранять и оборонять госграницу. Почему небыли выдвинуты к границе войска прикрытия (вопрос к Министру обороны и Начальнику ГШ ВС РФ)? Почему граница на всем ее протяжении от Баренцева моря и до Дольнего Востока не оборудована соответствующим образом (вопрос к Директору ФСБ)? У нас граница превратилась в проходной двор. Два года ДРГ противника заходили на нашу территорию как к себе домой. Теперь вопрос к Министру ВД РФ. Почему с началом СВО инфраструктура ВОГОиП МВД России не была перенесена в Ростов на Дону? Почему не были созданы на всем протяжении границы проведения СВО блок-посты для проверки перемещающегося населения, выявления и задержания преступников и террористов.
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7 час.
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