Путин (в военной форме) в Курской области и освобождение Суджи

Семен Семеныч

Почему не привлечены лица причастные к пропуску/допуску врага на нашу территорию? Почему не восстановлены пограничные войска (вопрос к Директору ФСБ России)? Это их прямая обязанность охранять и оборонять госграницу. Почему небыли выдвинуты к границе войска прикрытия (вопрос к Министру обороны и Начальнику ГШ ВС РФ)? Почему граница на всем ее протяжении от Баренцева моря и до Дольнего Востока не оборудована соответствующим образом (вопрос к Директору ФСБ)? У нас граница превратилась в проходной двор. Два года ДРГ противника заходили на нашу территорию как к себе домой. Теперь вопрос к Министру ВД РФ. Почему с началом СВО инфраструктура ВОГОиП МВД России не была перенесена в Ростов на Дону? Почему не были созданы на всем протяжении границы проведения СВО блок-посты для проверки перемещающегося населения, выявления и задержания преступников и террористов.