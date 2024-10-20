Крым способен принимать 10 миллионов туристов в год – эксперт

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Крым способен принимать около 10 миллионов туристов в год – для этого в регионе необходимо достроить новые большие отели, организовать парковки и привести в порядок пляжи на Южном берегу.
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