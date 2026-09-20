Рэтклифф назвал мигрантов одной из причин «упадка Британии». Группа фанатов-мусульман «МЮ» призвала к его уходу из клуба: «Совершенно неприемлемые высказывания»

Группа мусульманских болельщиков « Манчестер Юнайтед » (MUMSC) заявила, что совладелец клуба сэр Джим Рэтклифф «должен уйти» после того, как он высказался против текущих миграционных процессов и заявил, что Великобритания «катится вниз».