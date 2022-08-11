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Шэмс Чарания: «Бен Симмонс не покидал чат «Нетс». Отличная история, но этого не было»

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания прокомментировал слух о том, что защитник «Нетс» Бен Симмонс весной покинул групповой чат команды, когда одноклубники стали интересоваться, сыграет ли он в четвертом матче серии с «Селтикс».

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