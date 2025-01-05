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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Селебрини забил 13-й гол в сезоне НХЛ и обогнал Мичкова в гонке снайперов среди новичков. В гонке бомбардиров Матвей лидирует – 29 очков против 28 у Макклина

Форвард «Сан-Хосе» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (3:2).  На счету 1-го номера драфта НХЛ-2024 стало 28 (13+15) очков в 30 играх при полезности «минус 9» и среднем времени на льду 19:48.

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