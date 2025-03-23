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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Братт побил рекорд «Нью-Джерси» по передачам за сезон – 61. Швед превзошел результат Стивенса в сезоне-1993/94

26-летний шведский форвард сделал голевой пас в матче регулярного чемпионата против «Оттавы» (2:3). В его активе стало 81 (20+61) очко за 71 игру.

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