Полковник ГУР Жикович планировал совершить как минимум 20 терактов в России

Полковник украинской военной разведки Виталий Жикович намеревался совершить не менее двадцати террористических актов на территории России, в том числе дважды на Крымском мосту, но его попытки не увенчались успехом.
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