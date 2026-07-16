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Нижегородская правда

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Полковник ГУР Жикович планировал совершить как минимум 20 терактов в России

Полковник ГУР Жикович планировал совершить как минимум 20 терактов в России

Полковник украинской военной разведки Виталий Жикович намеревался совершить не менее двадцати террористических актов на территории России, в том числе дважды на Крымском мосту, но его попытки не увенчались успехом.

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