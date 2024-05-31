Доля Газпрома на торгах СПбМТСБ сокращается Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.
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Доля Газпрома на торгах СПбМТСБ сокращается Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.
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