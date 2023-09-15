"Россию не люблю, но жить буду здесь". Переезд из Сум в Крым

ВТ Врам Тавризов Это на годы работа исподтишка, например, с детьми, и другие варианты ПРОТИВ РФ Уверен, хоть раз такой человек проколется

Маргарита Гринберг А эти приехавшие любящие украину и все время хающие Россию всегда будут держать камень за пазухой, ждать момента, хохлам это свойственно.