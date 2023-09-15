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"Россию не люблю, но жить буду здесь". Переезд из Сум в Крым

"Россию не люблю, но жить буду здесь". Переезд из Сум в Крым

Сейчас активно обсуждают то, что сказал Владимир Путин о бежавших на Запад деятелей культуры, осудивших политику властей.

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Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Это на годы работа исподтишка, например, с детьми, и другие варианты ПРОТИВ  РФ Уверен, хоть раз такой человек проколется
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24 мин.
Маргарита Гринберг
А эти приехавшие любящие украину и все время хающие Россию всегда будут держать камень за пазухой, ждать момента, хохлам это свойственно.
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8 мин.
Светлана Петрова
Если берут на телеканал, руководство канала открыто выражает политическую позицию, еще и доплачивает Шепелеву за то, что будет свою физиономию на всю страну показывать, дескать, все можно в нашей стране, плевок в сторону поддерживающих СВО, сколько уже идет дискуссия
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6 мин.

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