JCI: вещества из капусты могут повысить уровень белка-защитника печени

Научное исследование, проведенное биологами, позволяет более глубоко понять механизмы развития жировой болезни печени и предлагает новые возможности для ее предотвращения, информация опубликована в Journal of Clinical Investigation (JCI).
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