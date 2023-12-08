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JCI: вещества из капусты могут повысить уровень белка-защитника печени

JCI: вещества из капусты могут повысить уровень белка-защитника печени

Научное исследование, проведенное биологами, позволяет более глубоко понять механизмы развития жировой болезни печени и предлагает новые возможности для ее предотвращения, информация опубликована в Journal of Clinical Investigation (JCI).

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