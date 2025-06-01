Сотрудники полиции Самарской области совместно с общественниками поздравили юных жителей региона с наступающим праздником

В Чапаевске, в преддверии Международного дня защиты детей, сотрудники полиции совместно с представителем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел посетили воспитанников детского сада, провели с ними беседу, направленную на формирование навыков безопасного поведения, и поздравили с наступающим праздником.