Решение о судьбе Сырского принято. Остался лишь один нерешенный вопрос

Вопрос отставки главкома ВСУ Александра Сырского уже решен, пишет Guardian. Однако на текущий момент неизвестно, кто его заменит, поскольку это должен быть человек, который не создаст политической угрозы Владимиру Зеленскому.
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